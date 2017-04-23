Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Bilal GölenHatayspor: Akın, Fırat, Soner, Tolga (Dk. 62 Selçuk), Mithat, Selim (Dk. 46 Emin), Yılmaz, Taha (Dk. 81 Tuncay), Sadi, Serkan, CanerTuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Sadık, Onur (Dk. 46 Ozan), Gökcan, Şahin (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Bilal Gölen

Hatayspor: Akın, Fırat, Soner, Tolga (Dk. 62 Selçuk), Mithat, Selim (Dk. 46 Emin), Yılmaz, Taha (Dk. 81 Tuncay), Sadi, Serkan, Caner

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Sadık, Onur (Dk. 46 Ozan), Gökcan, Şahin (Dk. 66 Melik), Kaan, Ethem, Muharrem (Dk. 85 Tolunay), Tuncay

Sarı kart: Dk.87 Sadık (Tuzlaspor)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

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