Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Bilal GölenHatayspor: Akın, Fırat, Soner, Tolga (Dk. 62 Selçuk), Mithat, Selim (Dk. 46 Emin), Yılmaz, Taha (Dk. 81 Tuncay), Sadi, Serkan, CanerTuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Sadık, Onur (Dk. 46 Ozan), Gökcan, Şahin (Dk.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Bilal Gölen
Hatayspor: Akın, Fırat, Soner, Tolga (Dk. 62 Selçuk), Mithat, Selim (Dk. 46 Emin), Yılmaz, Taha (Dk. 81 Tuncay), Sadi, Serkan, Caner
Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Sadık, Onur (Dk. 46 Ozan), Gökcan, Şahin (Dk. 66 Melik), Kaan, Ethem, Muharrem (Dk. 85 Tolunay), Tuncay
Sarı kart: Dk.87 Sadık (Tuzlaspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
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