Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: İzmir Atatürk



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mutlu Çiğdem, Görkem Kargıage



Karşıyaka: Erhan, Cenk, Mustafa (Dk. 76 Battal), Arif, Ali (Dk. 69 Muhammet Fatih), Tayfun, Metin, Abdulhamit, Can, Onur, Okan (Dk. 84 Ali Kemal)



1461 Trabzon: İbrahim, Kaan, Hamza, Yağızcan, Muhammet (Dk. 46 Savaş), Ali, Oğulcan, Mert, Rasimcan (Dk. 46 Recep Uğur), Yüksel (Dk. 79 Enes), Ahmet



Goller: Dk. 9 ve 89 Tayfun, Dk.13 Mustafa, Dk. 24 Okan, Dk. 61 Abdulhamit, Dk. 82 ve 90 Can (Karşıyaka), Dk. 59 Ali (Penaltıdan) ve 63, Dk. 90+3 Savaş (1461 Trabzon)



Sarı kartlar: Dk. 21 Hamza, Dk. 84 Recep Uğur (1351 Trabzon), Dk. 57 Mustafa (Karşıyaka)



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, 1461 Trabzon'u 7-3 mağlup etti.



Bu sonuçla 1461 Trabzon lige veda ederken, Karşıyaka aldığı galibiyete rağmen play-off şansını kaybetti.