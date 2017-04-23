Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: GaziosmanpaşaHakemler: Ali Karatutlu, Asker Açıkgöz, İrfan GençTokatspor: Atacan, Gökalp, Ferhat, Samet, Serdar, Hakan (Dk. 84 Ufuk), Turgut, Serkan, Erdi (Dk. 70 Tolgahan), Ekrem (Dk. 57 Eser), SemihSarıyer: Gökhan, Hüsnü (Dk. 78 Can), Yaser, Ensar, Emrah, Çınar (Dk. 54 Mert), Serkan (Dk.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Ali Karatutlu, Asker Açıkgöz, İrfan Genç
Tokatspor: Atacan, Gökalp, Ferhat, Samet, Serdar, Hakan (Dk. 84 Ufuk), Turgut, Serkan, Erdi (Dk. 70 Tolgahan), Ekrem (Dk. 57 Eser), Semih
Sarıyer: Gökhan, Hüsnü (Dk. 78 Can), Yaser, Ensar, Emrah, Çınar (Dk. 54 Mert), Serkan (Dk. 84 Mürsel), Sabutay, Hakan, Melih, Fatih
Gol: Dk. 51 Serkan (Tokatspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Hakan, Dk. Samet (Tokatspor), Dk. 33 Hüsnü, Dk. 49 Sabutay, Dk. 63 Mert, Dk. 80 Emrah (Sarıyer)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında Sarıyer'i 1-0 yendi.
sponsored ads