Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Yeni BucaHakemler: Şeref Taştan, Baki Yiğit, Abdullah Uğur SarıBucaspor: Hüseyin, Murat, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Emre Toraman, Onur, Barış (Dk. 46 Alpay), Erkan (Dk. 84 İbrahim), Şenol, İlyas (Dk. 75 Civar)Zonguldak Kömürspor: Ferdi, Selçuk, Ali, Ercan, Erdinç (Dk.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Şeref Taştan, Baki Yiğit, Abdullah Uğur Sarı
Bucaspor: Hüseyin, Murat, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Emre Toraman, Onur, Barış (Dk. 46 Alpay), Erkan (Dk. 84 İbrahim), Şenol, İlyas (Dk. 75 Civar)
Zonguldak Kömürspor: Ferdi, Selçuk, Ali, Ercan, Erdinç (Dk. 58 Serkan), Mert, Berkan (Dk. 81 Furkan), Hüseyin, Cömert, Sinan, Turan (Dk. 57 İbrahim)
Goller: Dk. 20 Murat (kendi kalesine), Dk. 36 Cömert (Zonguldak Kömürspor), Dk. 31 Uğurcan, Dk. 48 İlyas, Dk. 64 Veli (Bucaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Mert (Zonguldak Kömürspor), Dk. 90 Murat (Bucaspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Bucaspor'un ligde kalması kesinleşti.
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