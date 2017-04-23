Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Yeni BucaHakemler: Şeref Taştan, Baki Yiğit, Abdullah Uğur SarıBucaspor: Hüseyin, Murat, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Emre Toraman, Onur, Barış (Dk. 46 Alpay), Erkan (Dk. 84 İbrahim), Şenol, İlyas (Dk. 75 Civar)Zonguldak Kömürspor: Ferdi, Selçuk, Ali, Ercan, Erdinç (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Şeref Taştan, Baki Yiğit, Abdullah Uğur Sarı

Bucaspor: Hüseyin, Murat, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Emre Toraman, Onur, Barış (Dk. 46 Alpay), Erkan (Dk. 84 İbrahim), Şenol, İlyas (Dk. 75 Civar)

Zonguldak Kömürspor: Ferdi, Selçuk, Ali, Ercan, Erdinç (Dk. 58 Serkan), Mert, Berkan (Dk. 81 Furkan), Hüseyin, Cömert, Sinan, Turan (Dk. 57 İbrahim)

Goller: Dk. 20 Murat (kendi kalesine), Dk. 36 Cömert (Zonguldak Kömürspor), Dk. 31 Uğurcan, Dk. 48 İlyas, Dk. 64 Veli (Bucaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Mert (Zonguldak Kömürspor), Dk. 90 Murat (Bucaspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bucaspor'un ligde kalması kesinleşti.

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Abdullah Uğur, İbrahim Şenol, Emre Toraman, Sinan Turan, Emre Özkan, Onur Barış, Baki Yiğit, Özkan Emre, Sarı Kart, Ali Ercan
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