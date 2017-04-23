Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Kahramanmaraş 12 ŞubatHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Vargün, Habip TiryakiKahramanmaraşspor: Akın, Yusuf, Semih (Dk. 46 Kazım), Devrim, Hayrettin, Hakan, Yakup (Dk. 80 Eser), Serbay (Dk. 56 Uğur), Evren, Sefa, FatihBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan, Fırat (Dk.
Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki
Kahramanmaraşspor: Akın, Yusuf, Semih (Dk. 46 Kazım), Devrim, Hayrettin, Hakan, Yakup (Dk. 80 Eser), Serbay (Dk. 56 Uğur), Evren, Sefa, Fatih
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan, Fırat (Dk. 46 Mehmet Yeniler), Mustafa, Mehmet Albayrak (Dk. 60 Erhan), Serdar (Dk. 70 Erdem), Halil, Savaş, Murat, Sinan, Eslem, Alişan
Goller: Dk. 15 Mustafa, Dk. 59 Serdar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Savaş Dk. 38 Fırat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 27 Akın (Kahramanmaraşspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti.
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