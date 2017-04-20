Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 23 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Beyaz Grup



Bucaspor-Zonguldak Kömürspor: Şeref Taştan



Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun



Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağdaş Altay



Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: Özkan Çeliker



Fethiyespor-Keçiörengücü: Ramazan Keleş



Fatih Karagümrük-Anadolu Üsküdar 1908: Volkan Bayarslan



Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Alper Çetin



Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor: Tolga Özkalfa



Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: Batuhan Gültek



Kırmızı Grup



Aydınspor 1923-BUGSAŞ Spor: Onur Karabaş



İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: Yakup Bakır



Niğde Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Yiğit Peşin



Tokatspor-Sarıyer: Ali Karatutlu



Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü: Burak Taşkınsoy



Hatayspor-Tuzlaspor: Ali Şansalan



Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: Erkan Engin



Karşıyaka-1461 Trabzon: Tugay Kaan Numanoğlu



Gümüşhanespor-Eyüpspor: Ferhan Kestanlıoğlu