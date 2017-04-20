Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 23 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Beyaz Grup

Bucaspor-Zonguldak Kömürspor: Şeref Taştan

Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun

Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağdaş Altay

Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: Özkan Çeliker

Fethiyespor-Keçiörengücü: Ramazan Keleş

Fatih Karagümrük-Anadolu Üsküdar 1908: Volkan Bayarslan

Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Alper Çetin

Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor: Tolga Özkalfa

Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: Batuhan Gültek

Kırmızı Grup

Aydınspor 1923-BUGSAŞ Spor: Onur Karabaş

İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: Yakup Bakır

Niğde Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Yiğit Peşin

Tokatspor-Sarıyer: Ali Karatutlu

Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü: Burak Taşkınsoy

Hatayspor-Tuzlaspor: Ali Şansalan

Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: Erkan Engin

Karşıyaka-1461 Trabzon: Tugay Kaan Numanoğlu

Gümüşhanespor-Eyüpspor: Ferhan Kestanlıoğlu

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