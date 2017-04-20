Futbol: Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 2. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 23 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
Bucaspor-Zonguldak Kömürspor: Şeref Taştan
Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun
Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağdaş Altay
Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: Özkan Çeliker
Fethiyespor-Keçiörengücü: Ramazan Keleş
Fatih Karagümrük-Anadolu Üsküdar 1908: Volkan Bayarslan
Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Alper Çetin
Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor: Tolga Özkalfa
Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: Batuhan Gültek
Kırmızı Grup
Aydınspor 1923-BUGSAŞ Spor: Onur Karabaş
İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: Yakup Bakır
Niğde Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Yiğit Peşin
Tokatspor-Sarıyer: Ali Karatutlu
Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü: Burak Taşkınsoy
Hatayspor-Tuzlaspor: Ali Şansalan
Kırklarelispor-Menemen Belediyespor: Erkan Engin
Karşıyaka-1461 Trabzon: Tugay Kaan Numanoğlu
Gümüşhanespor-Eyüpspor: Ferhan Kestanlıoğlu