Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Devrek İlçeHakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Samet ÇavuşZonguldak Kömürspor: Osman, Ali (Dk. 88 Sinan), Ercan, Okan Duran, Sefa, Onur, Hüseyin, Turan (Dk. 58 Berkan), Selçuk, Mert, Okan EkenFatih Karagümrük: Muhammed Birkan, Hüseyin, Kemal, Erdinç, Mert, Muhammed Akarslan (Dk.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Samet Çavuş
Zonguldak Kömürspor: Osman, Ali (Dk. 88 Sinan), Ercan, Okan Duran, Sefa, Onur, Hüseyin, Turan (Dk. 58 Berkan), Selçuk, Mert, Okan Eken
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan, Hüseyin, Kemal, Erdinç, Mert, Muhammed Akarslan (Dk. 58 Feyyaz), Eren (Dk. 58 Halil), Taner, Ömercan, Denis (Dk. 74 Erkan), Burak
Goller: Dk. 43 Selçuk (Zonguldak Kömürspor), Dk. 69 Feyyaz (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 54 Sefa (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Okan Eken, Dk. 67 Onur, Dk. 75 Ercan, Dk. Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.
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