Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Nurettin Dinçer DemirBüyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Caner, Cemal, Hüseyin, Recep Metin (Dk. 60 Recep Onur), Semih Kaya, Gökhan Çakır, Anıl, Ömer (Dk. 64 Gökhan Aydaş), Semih Usta (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Nurettin Dinçer Demir

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Caner, Cemal, Hüseyin, Recep Metin (Dk. 60 Recep Onur), Semih Kaya, Gökhan Çakır, Anıl, Ömer (Dk. 64 Gökhan Aydaş), Semih Usta (Dk. 82 Hasan), Halil

Bucaspor: Hüseyin, Oğulcan, Barış (Dk. 31 İlyas), Emre Özkan, Murat, Abdullah (Dk. 43 Sancar), Emre Toraman, Onur, Erkan, İbrahim (Dk. 82 Kerem), Alpay

Goller: Dk. 12 Semih Usta, Dk. 29 Caner, Dk. 40 Ömer (Penaltıdan) (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 58 Erkan, Dk. 62 İlyas (Penaltıdan) (Bucaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Recep Metin, Dk. 22 Ömer, Dk. 32 Halil, Dk. 47 Semih Kaya, Dk. 56 Cemal, Dk. 61 Recep Onur, Dk. 72 Gökhan Çakır (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 62 Emre Toraman (Bucaspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor, Bucaspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Büyükçekmece Tepeciksporlu Halil'in penaltı vuruşunda top direkten döndü.

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