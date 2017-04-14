Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: EyüpHakemler: Deniz Kükrek, Mahmut Gülle, Orhan FahlıoğullarıEyüpspor: Ethem, Gencay (Dk. 70 Mehmet), Bilal, Atakan, Dede, Cem, Alper, Yunus Emre (Dk. 56 Uğur), Semih, Ramazan (Dk. 46 Erhan), Naciİnegölspor: Şener, Recep, Bilal, Hasan (Dk. 68 Hamit), Raif (Dk.
Stat: Eyüp
Hakemler: Deniz Kükrek, Mahmut Gülle, Orhan Fahlıoğulları
Eyüpspor: Ethem, Gencay (Dk. 70 Mehmet), Bilal, Atakan, Dede, Cem, Alper, Yunus Emre (Dk. 56 Uğur), Semih, Ramazan (Dk. 46 Erhan), Naci
İnegölspor: Şener, Recep, Bilal, Hasan (Dk. 68 Hamit), Raif (Dk. 79 Volkan), Hacı Mustafa, Ömürcan (Dk. 87 Emrah), Lider, Emre, Ali, Oğuz
Goller: Dk. 3 ve 17 Cem, Dk. 51 Gencay (Eyüpspor), Dk. 36 Raif, Dk. 65 Emre (Penaltıdan)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Alper (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Bilal, Dk. 90+3 Uğur (Eyüpspor), Dk. 72 Ali, Dk. 88 Bilal (İnegölspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor, İnegölspor'u 3-2 yendi.
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