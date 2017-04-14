Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Etimesgut Belediyesi AtatürkHakemler: Çağdaş Altay, Vedat Demir, Barkın GüdüEtimesgut Belediyespor: Sercan, Batuhan, Emrah Kiraz, Nuh, Gökhan, Halil İbrahim, Ziya, Mehmet, Sinan (Dk. 66 Caner), Furkan (Dk. 55 Selimhan), Fuat (Dk. 78 Turaç)Karşıyaka: Erhan, Abdulhamit, Cenk, Metin, Onur (Dk.
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Vedat Demir, Barkın Güdü
Etimesgut Belediyespor: Sercan, Batuhan, Emrah Kiraz, Nuh, Gökhan, Halil İbrahim, Ziya, Mehmet, Sinan (Dk. 66 Caner), Furkan (Dk. 55 Selimhan), Fuat (Dk. 78 Turaç)
Karşıyaka: Erhan, Abdulhamit, Cenk, Metin, Onur (Dk. 64 Battal), Arif, Mustafa (Dk. 72 Bartu), Ali, Okan (Dk. 46 Mahmut), Tayfun, Kemal
Goller: Dk. 39 ve 42 Mehmet, Dk. 68 Ziya, Dk. 90+1 Selimhan (Etimesgut Belediyespor), Dk. 87 Tayfun (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Dk. 31 Halil İbrahim, Dk. 36 Ziya, Dk. 41 Gökhan (Etimesgut Belediyespor), Dk. 36 Ali (Karşıyaka)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor, sahasında Karşıyaka'yı 4-1 yendi.
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