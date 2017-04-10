Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Yeni BucaHakemler: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora ÖzkaraBucaspor: Hüseyin, Murat, Abdullah, Emre Özkan, Veli, Emre Toraman, Onur (Dk. 66 Ahmet), Kerem Atakan (Dk. 46 Şenol), Zafer (Dk. 59 Barış), Erkan, Alpayİstanbulspor: Umut, Yalçın, Muhsin (Dk.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Ali Şansalan, Emin Yıldırım, Abdullah Bora Özkara
Bucaspor: Hüseyin, Murat, Abdullah, Emre Özkan, Veli, Emre Toraman, Onur (Dk. 66 Ahmet), Kerem Atakan (Dk. 46 Şenol), Zafer (Dk. 59 Barış), Erkan, Alpay
İstanbulspor: Umut, Yalçın, Muhsin (Dk. 79 Şaban), İbrahim Halil Çolak (Dk. 72 Engin Baytar), Muhammed, Kubilay, Orhan, Mehmet Zeki, Yunus Emre, Zafer, İsmail (Dk. 60 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 49 Yunus Emre (Kendi kalesine), Dk. 89 Erkan (Bucaspor), Dk. 82 İbrahim Yılmaz, Dk. 83 Şaban (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 88 Orhan (İstanbulspor), Dk. 90+5 Mert (Yedek kulübesinde) (Bucaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Veli, Dk. 57 Erkan, Dk. 88 Emre Toraman, Dk. 90 İlyas (Yedek kulübesinde) (Bucaspor), Dk. 88 Yalçın (İstanbulspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. haftanın son mücadelesinde lider İstanbulspor, deplasmanda Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bucaspor'un 89. dakikada attığı golün ardından iki takımın yedek kulübesindekiler ve sahadaki futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Müsabakanın yaklaşık 10 dakikalık durduğu bölümde gerginlik polis ekiplerinin de müdahalesiyle yatıştırıldı.