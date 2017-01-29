Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Yavuz Çetin, Nurettin Çiçek, Selman Timur
Konya Anadolu Selçukspor: Emre, Ahmet, Muhammet, Berat, Arif, Ali, Ragıp, Ali Kuleli (Dk. 80 Burak), Oğuz (Dk. 61 Gökhan), Maksut, Abdulkadir (Dk. 51 Eren)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan, Murat, Fırat, Kemal, Sinan, Halil İbrahim (Dk. 89 Alişan), Erdem, Fatih, Mehmet, Mert Nobre (Dk. 80 Mustafa), Ferit (Dk. 68 Erhan)
Gol: Dk. 62 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor: )
Sarı kartlar: Dk. 59 Mert Nobre, Dk. 90 Ramazan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62, 70 Ragıp (Konya Anadolu Selçukspor),
Kırmızı kart: Dk. 70 Ragıp (Konya Anadolu Selçukspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenildi.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Konya AtatürkHakemler: Yavuz Çetin, Nurettin Çiçek, Selman TimurKonya Anadolu Selçukspor: Emre, Ahmet, Muhammet, Berat, Arif, Ali, Ragıp, Ali Kuleli (Dk. 80 Burak), Oğuz (Dk. 61 Gökhan), Maksut, Abdulkadir (Dk.
Stat: Konya Atatürk