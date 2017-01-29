Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Konya AtatürkHakemler: Yavuz Çetin, Nurettin Çiçek, Selman TimurKonya Anadolu Selçukspor: Emre, Ahmet, Muhammet, Berat, Arif, Ali, Ragıp, Ali Kuleli (Dk. 80 Burak), Oğuz (Dk. 61 Gökhan), Maksut, Abdulkadir (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Konya Atatürk

Hakemler: Yavuz Çetin, Nurettin Çiçek, Selman Timur

Konya Anadolu Selçukspor: Emre, Ahmet, Muhammet, Berat, Arif, Ali, Ragıp, Ali Kuleli (Dk. 80 Burak), Oğuz (Dk. 61 Gökhan), Maksut, Abdulkadir (Dk. 51 Eren)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan, Murat, Fırat, Kemal, Sinan, Halil İbrahim (Dk. 89 Alişan), Erdem, Fatih, Mehmet, Mert Nobre (Dk. 80 Mustafa), Ferit (Dk. 68 Erhan)

Gol: Dk. 62 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor: )

Sarı kartlar: Dk. 59 Mert Nobre, Dk. 90 Ramazan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62, 70 Ragıp (Konya Anadolu Selçukspor),

Kırmızı kart: Dk. 70 Ragıp (Konya Anadolu Selçukspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenildi.

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