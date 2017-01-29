Stat: Yeni Buca
Hakemler: Bilal Köseoğlu, Mustafa Gül, Emre Aslan
Bucaspor: Hüseyin, Sancar, Abdullah, Murat, Emre Özkan, Emre Toraman, Ahmet, Zafer (Dk. 80 Emin), Erkan, İbrahim (Dk. 69 Şenol), Hasan (Dk. 57 Alpay)
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Mert (Dk. 79 Burak), Muhammed Akarslan (Dk. 84 Erkan), Yavuzhan, Eren (Dk. 68 Ercüment), Kemal, Taner, Ömercan, Feyyaz, Denis, Aytaç
Goller: Dk. 26 Zafer, Dk. 90+2 Alpay (Bucaspor), Dk. 33 Ömercan (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 67 Muhammed Akarslan, Dk. 83 Yavuzhan (Fatih Karagümrük), Dk. 68 Emre Özkan (Bucaspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Yeni BucaHakemler: Bilal Köseoğlu, Mustafa Gül, Emre AslanBucaspor: Hüseyin, Sancar, Abdullah, Murat, Emre Özkan, Emre Toraman, Ahmet, Zafer (Dk. 80 Emin), Erkan, İbrahim (Dk. 69 Şenol), Hasan (Dk. 57 Alpay)Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Mert (Dk. 79 Burak), Muhammed Akarslan (Dk.
Stat: Yeni Buca