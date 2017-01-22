Stat: Gazi
Hakemler: Hasan Ertuğan, Hulusi Akırşan, Şaban Kadraderili
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan, Hasan Ayaroğlu, Yaşar (Dk. 64 İskender), İbrahim, Erkan, Ufuk (Dk. 55 Kerem), Batuhan İşçiler, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 75 Arda), Salih
Hatayspor: Akın, Selahattin, Ömer, Mithat (Dk. 55 Emin), Selim (Dk. 68 Caner), Yılmaz, Mesut, Muhammet (Dk. 82 Tolga), Hıfsullah, Sadi, Volkan
Gol: Dk. 87 Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966)
Sarı kartlar: Dk. 58 Alaaddin, Dk. 70 Mehmet (Kastamonuspor 1966), Dk. 74 Yılmaz, Dk. 90 Selahattin (Hatayspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ev sahibi Kastamonuspor 1966 Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: GaziHakemler: Hasan Ertuğan, Hulusi Akırşan, Şaban KadraderiliKastamonuspor 1966: Oğuzhan, Hasan Ayaroğlu, Yaşar (Dk. 64 İskender), İbrahim, Erkan, Ufuk (Dk. 55 Kerem), Batuhan İşçiler, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 75 Arda), SalihHatayspor: Akın, Selahattin, Ömer, Mithat (Dk.
Stat: Gazi
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