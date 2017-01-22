Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Hakan KarabalcıkMKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Serkan, Alihan, Sezgin, Emre Kara, Orhan (Dk. 67 Murat), Harun (Dk. 76 Onur), Ferhat, Enes (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Hakan Karabalcık

MKE Ankaragücü: Emre Koyuncu, Serkan, Alihan, Sezgin, Emre Kara, Orhan (Dk. 67 Murat), Harun (Dk. 76 Onur), Ferhat, Enes (Dk. 66 Emre Şahin), Muharrem, Erhan

Kırklarelispor: Polat, Davut, Saffet, Bahadır, Osman, Soner, Mustafa, Mikail (Dk. 72 Mikail), Şahinali (Dk. 87 Özkan), Barış (Dk. 46 Nazif), Sedat

Goller: Dk. 33 Muharrem (Ankaragücü), Dk. 56 Soner (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Alihan (Ankaragücü), Dk. 86 Polat, Dk. 90 Saffet (Kırklarelispor)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

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