Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Maltepe Hasan PolatHakemler: Celal Bayraklı, Aykut Küçük, Tolga ÖzcanAnadolu Üsküdar 1908: Ali Alper, Seyit Ali (Dk. 68 Alihan), Recep Berk (Dk. 84 Murat), Çağlar (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Maltepe Hasan Polat

Hakemler: Celal Bayraklı, Aykut Küçük, Tolga Özcan

Anadolu Üsküdar 1908: Ali Alper, Seyit Ali (Dk. 68 Alihan), Recep Berk (Dk. 84 Murat), Çağlar (Dk. 89 Bertuğ), Fatih, Melih, Karahan Yasir, Gökhan, Hasan, Yunus, Murat Rüzgar

Kocaeli Birlikspor: Fatih Öztürk, Kürşat Ergun, Turgay, Mehmet Gürkan, Umut, Onur, Erdi (Dk. 83 Mutlu), Gökhan, Emre, Uğur Daşdemir, Alp (Dk. 72 Uğur Işıkal)

Gol: Dk. 56 Hasan (Anadolu Üsküdar 1908)

Sarı kartlar: Dk. 53 Murat Rüzgar, Dk. 90+1 Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908), Dk. 58 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 1-0 yendi.

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Uğur Daşdemir, Mehmet Gürkan, Fatih Öztürk, Murat Akgül, Uğur Işıkal, Gökhan Emre, Hasan Polat, Emre Uğur, Sarı Kart, Ali Alper
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