Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Aykut Onar, Hasan Hüseyin Tetik
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Hasan, Caner, Recep, Rıdvan, Cemal, Ömer, Gökhan (Dk. 76 Burak Sarı), Anıl, Semih Mustafa (Dk. 89 Lorenzo Patrick Osman Üçüncü), Soner (Dk. 90 Coşkun)
Pendikspor: Mehmet, Ramiz, Hakan, Süheyl, Anıl (Dk. 46 Hayrullah), Zeki, Azad, Okan (Dk. 74 Tayfur), Yasin Görkem, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 61 Umut), Sinan
Gol: Dk. 84 Soner (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Hakan, Dk.90 Azad (Pendikspor), Dk. 55 Caner, Dk. 60 Gökhan (Büyükçekmece Tepecikspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yapılan maçta Büyükçekmece Tepecikspor, Pendikspor'u 1-0 yendi.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Serdar Akkoçoğlu, Aykut Onar, Hasan Hüseyin TetikBüyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Hasan, Caner, Recep, Rıdvan, Cemal, Ömer, Gökhan (Dk. 76 Burak Sarı), Anıl, Semih Mustafa (Dk. 89 Lorenzo Patrick Osman Üçüncü), Soner (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
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