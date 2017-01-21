Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar İla, Uğur Akalp
Tuzlaspor: Murat, Ferhat, Bülent, Sadık (Dk. 78 Tolunay), Arif, Doğan (Dk. 85 Melik), Anıl, Orkun, Ozan (Dk. 68 Şahin), Tuncay, Kıvanç
Karşıyaka: Erhan, Cenk, Mustafa Aşan, Arif, Tayfun (Dk. 89 Abdulhamit), Can (Dk. 90+3 Bartu), Battal (Dk. 83 Mustafa Değirmenci), Metin, Okan, Tugay, Anıl
Goller: Dk. 14 Tugay, Dk. 51 ve 57 Okan (Karşıyaka), Dk. 18 Kıvanç, Dk. 80 Tolunay (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Metin (Karşıyaka), Dk. 66 Ozan, Dk. 68 Arif, Dk. 77 Doğan (Tuzlaspor)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İzmir temsilcisi Karşıyaka, Tuzlaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Tuzla BelediyeHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar İla, Uğur AkalpTuzlaspor: Murat, Ferhat, Bülent, Sadık (Dk. 78 Tolunay), Arif, Doğan (Dk. 85 Melik), Anıl, Orkun, Ozan (Dk. 68 Şahin), Tuncay, KıvançKarşıyaka: Erhan, Cenk, Mustafa Aşan, Arif, Tayfun (Dk. 89 Abdulhamit), Can (Dk.
Stat: Tuzla Belediye
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