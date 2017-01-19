Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Beyaz Grup



22 Ocak Pazar:



13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ercan Hellaç



13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor: Celal Bayraklı



13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Avcı



13.30 Keçiörengücü-Ofspor: Burak Şeker



13.30 Fethiyespor-Bucaspor: Yiğit Peşin



13.30 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: Atilla Karaoğlan



13.30 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: Alper Çetin



13.30 İstanbulspor-Hacettepe: Levent Balcı



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor: Serdar Akkoçoğlu



Kırmızı Grup



21 Ocak Cumartesi:



13.30 Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923: Batuhan Gültek



13.30 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor: Caner Ak



13.30 Tuzlaspor-Karşıyaka: Tugay Kaan Numanoğlu



13.30 BUGSAŞ Spor-İnegölspor: Ali Zağlı



22 Ocak Pazar:



13.00 1461 Trabzon-Tokatspor: Eser Birinci



13.30 MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: Ferhan Kestanlıoğlu



13.30 Eyüpspor-Sarıyer: Zorbay Küçük



13.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor: Yakup Bakır



13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor: Hasan Ertuğan