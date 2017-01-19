Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
22 Ocak Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ercan Hellaç
13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor: Celal Bayraklı
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Avcı
13.30 Keçiörengücü-Ofspor: Burak Şeker
13.30 Fethiyespor-Bucaspor: Yiğit Peşin
13.30 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: Atilla Karaoğlan
13.30 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor: Alper Çetin
13.30 İstanbulspor-Hacettepe: Levent Balcı
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor: Serdar Akkoçoğlu
Kırmızı Grup
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923: Batuhan Gültek
13.30 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor: Caner Ak
13.30 Tuzlaspor-Karşıyaka: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 BUGSAŞ Spor-İnegölspor: Ali Zağlı
22 Ocak Pazar:
13.00 1461 Trabzon-Tokatspor: Eser Birinci
13.30 MKE Ankaragücü-Kırklarelispor: Ferhan Kestanlıoğlu
13.30 Eyüpspor-Sarıyer: Zorbay Küçük
13.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor: Yakup Bakır
13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor: Hasan Ertuğan
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.