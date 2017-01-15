Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Alparslan TürkeşHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip TiryakiKocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet, Umut (Dk. 85 Emre), Erdi, Gökhan, Burak, Uğur, Alp (Dk. 79 Ali), Aydın (Dk. 59 Uğur Işıkal)Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan, Onur, Hüseyin (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Alparslan Türkeş

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Vargün, Habip Tiryaki

Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet, Umut (Dk. 85 Emre), Erdi, Gökhan, Burak, Uğur, Alp (Dk. 79 Ali), Aydın (Dk. 59 Uğur Işıkal)

Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan, Onur, Hüseyin (Dk. 60 Batuhan), Serkan, Ali (Dk. 85 Anıl), Ercan, Turan (Dk. 60 Sinan), Selçuk, Mert

Goller: Dk. 12 Mehmet, Dk. 56 Alp (Kocaeli Birlikspor), Dk. 77 Sinan (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin, Dk. 42 Ercan, Dk. 45 Sefa, Dk. 59 Serkan (Zonguldak Kömürspor), Dk. 39 Burak, Dk. 48 Umut, Dk. 59 Kürşat, Dk. 90 Gökhan ve 90 Turgay (Kocaeli Birlikspor)

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, Kocaeli Birlikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yendi.

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