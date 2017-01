Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Seyrantepe Spor Kompleksi



Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Can Öztekin



Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Şahin, Abdullah, Ercan (Dk. 89 Koray), Yusuf (Dk. 46 Ercüment), Oğuz, Mehmet Sıddık, Deniz, Okan, Ahmet (Dk. 34 Tekin)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Evren, Doğan Can, Murat, Sinan, Kemal, Mustafa (Dk. 80 Eslem), Fatih, Erdem, Erhan (Dk. 90 İlker), Mehmet, Ersel (Dk. 65 Halil İbrahim)



Goller: Dk. 4 Kemal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Deniz (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 6 Kamil, Dk. 43 Tekin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 31 Doğan Can, Dk. 32 Ersel, Dk. 37 Mehmet, Dk. 43 Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.