Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Çalışkan, Ali Uğurtan Demirtaş
Karşıyaka: Erhan, Cenk, Muhammet, Ali, Can, Battal (Dk. 59 Ali Kemal), Mahmut (Dk. 59 Mustafa), Metin, Okan, Tugay, Anıl
BUGSAŞ Spor: Oğuz, Cebrail, Mahmut, Raşit, Arif, Mustafa (Dk. 56 Yavuz - Dk. 79 Şahin), Selman (Dk. 50 Mikail), Ömer, Eren, Okan, Doğan
Kırmızı kart: Dk. 76 Ali Kemal (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Dk. 24 Selman, Dk. 38 Mustafa, Dk. 85 Eren, Dk. 90+2 Okan (BUGSAŞ Spor), Dk. 90+2 Ali (Karşıyaka)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka ile BUGSAŞ Spor 0-0 berabere kaldı.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: İzmir AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Çalışkan, Ali Uğurtan DemirtaşKarşıyaka: Erhan, Cenk, Muhammet, Ali, Can, Battal (Dk. 59 Ali Kemal), Mahmut (Dk. 59 Mustafa), Metin, Okan, Tugay, AnılBUGSAŞ Spor: Oğuz, Cebrail, Mahmut, Raşit, Arif, Mustafa (Dk. 56 Yavuz - Dk.
Stat: İzmir Atatürk
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