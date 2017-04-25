Futbol: Slovakya Kupası

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovakya Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi.

Futbol: Slovakya Kupası

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovakya Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Luzna kentindeki Dunajska Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 18. dakikada Oğulcan Sadiroğlu kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçını 27 Nisan Perşembe günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak.

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