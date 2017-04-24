Futbol: Slovakya Kupası

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Slovakya Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 5-0 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Modranka şehrinde düzenlenen turnuvada milliler, A Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaştı.



Kentle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada Rusya'nın gollerini 23. dakikada Ivan Ignatev, 30 ve 34. dakikada Nikita Sergeev, 32. dakikada Danil Utkin ile 40. dakikada Maksim Glushenkov attı.



Ay-yıldızlılar, Slovakya Kupası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.