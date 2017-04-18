Futbol: Slovakya Kupası
Slovakya Kupası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Slovakya Kupası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'da 24-28 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 19 Nisan Çarşamba günü Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Burak Kapacak, Çağrı Yağız Yasak (Bursaspor), Mızhat Burak Sarı (Çaykur Rizespor), Recep Yemişçi (Altınordu), Yılmaz Kılıç (Eintracht Frankfurt), Ali Ülgen, Furkan Korkut, Batuhan Tekin, Gökay Güney (Galatasaray), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Oğulcan Sadiroğlu (AZ Alkmaar), Murad Han Gönen (Club Brugge), Hüseyin Atakan Üner (Denizli Futbol A Spor), Marlon Üçüncü (Rennes), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Gökay Eser (Göztepe), Sergio Barış Gucciardo (Paderborn), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Görkem Çelik (Dardanelspor).
Kupada, Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda Rusya, Çekya ve İrlanda Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise Slovakya, ABD, Macaristan ve Belarus mücadele edecek.
Maç programı
Slovakya Kupası'nda yapılacak maçların TSİ programı şöyle:
24 Nisan Pazartesi:
12.00 Rusya-Türkiye (Modranka)
16.00 İrlanda Cumhuriyeti-Çekya (Modranka)
12.00 Slovakya-Belarus (Jaslovske Bohunice)
16.00 Macaristan-ABD (Jaslovske Bohunice)
25 Nisan Salı:
12.00 Slovakya-Macaristan (Cernevik)
12.00 Rusya-İrlanda Cumhuriyeti (Dunajska Luzna)
16.00 Çekya-Türkiye (Dunajska Luzna)
16.00 ABD-Belarus (Cernevik)
27 Nisan Perşembe:
12.00 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti (Dunajska Luzna)
12.00 ABD-Slovakya (Jaslovske Bohunice)
12.00 Belarus-Macaristan (Cernevik)
12.00 Çekya-Rusya (Modranka)