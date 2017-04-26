Futbol Sahası Toma ile Sulandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, toprak sahada oynanan amatör maçta kalkan tozdan şikayetçi olan futbolcuların talebi üzerine saha "Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı" (TOMA) ile sulandı.



Aşağı Mahalle'deki ilçe spor kompleksinde İdil 1937 Spor ile Cizre Dicle U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta, sahanın zeminin toprak olması dolayısıyla kalkan tozdan olumsuz etkilenen futbolcular, şikayetini hakeme iletti. Hakem, güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden, sahanın TOMA ile sulanması için yardım talep etti.



Bunun üzerine maça verilen kısa arada sahaya alınan TOMA ile zemin sulandı. Seyirciler ve futbolcular, daha sonra polis ekiplerini alkışladı. Maç, İdil 1937 Spor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.



İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek, maçın oynandığı zeminin toprak ve kumla kaplı olması dolayısıyla futbolcuların büyük sıkıntı yaşadığını ifade ederek, hakem ve kulüp yöneticilerinin talebi üzerine TOMA ile sahanın sulandığını söyledi.



Güvenlik güçlerinin ilçe halkına her konuda yardım ettiğini vurgulayan Şimşek, bu nedenle güvenlik güçlerine teşekkür etti.