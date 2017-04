Futbol Saha Komiserleri Derneğinin Eğitim Toplantısı

Futbol Saha Komiserleri Derneği tarafından düzenlenen eğitim toplantısı Antalya'da başladı.



Kundu turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Ligleri Müdürü Erden Or ve yurt genelinden yaklaşık 100 saha komiseri katıldı.



Erden Or, toplantıda katılımcılara, amatör futbolda şiddet, kriz yönetimi ve iletişim konularında bilgi verdi. Or, profesyonel maçlarda futbol saha komiserlerinin görevlerinin birçoğunun farklı insanlara aktarıldığını, ancak amatör müsabakalarda saha komiserlerinin birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Futbolun kurallarına göre oynanmasını ve iyi oynayanın kazanmasını istediklerini dile getiren Or, şöyle konuştu:



"Bu çok da kolay değil. Çünkü birçok faktör var. Seyircisi, hakemi, antrenörü, yöneticisi ve oyuncusu var. Herkes kısa yoldan hedefine ulaşma derdinde. Kimse 'Ben iyi oynayarak kazanayım.' diye bakmıyor. Sahte oyuncu oynatanı da var, ceza sahası içinde kendini atanı da. Hakemi baskı altına almaya çalışan taraftarı da var. Bütün bunların yanında sizler oyunun kurallarına uygun oynanması için çaba sarf ediyorsunuz. Hiç kolay değil."



Or, insanların sporu sağlıklı yaşam, kendini geliştirmek, başarılı olmak ve temsil etmek için yaptığını belirterek, "Ama gelinen nokta kötü. Bizim bunları önleme noktasında önemli görevler üstlenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Eğitim toplantısı yarın sona erecek.