Futbol Nostalji çıktı

Okan Çelik tarafından kaleme alınan ve editörlüğünü Sedat Torun'un yaptığı kitap, Gaziantep futbol tarihini geçmişten günümüze fotoğraflar ve anılarla en güzel şekilde anlatıyor. Kitabın 1 yıllık bir emeğin eseri olduğunu belirten Okan Çelik, eski futbolcularla birebir yaptığı röportajlar yaparak kitabı hazırladığını söyledi. Arşivinde yaklaşık 4 bin civarında nostaljik fotoğraf olduğunu belirten Çelik, yıllar önce çekilmiş fotoğraflarda siyasetten, işadamına kadar tanınmış çok önemli kişilerin yer aldığını ifade etti. Çelik, "Futbol Nostalji 1 yıllık bir emeğin eseridir. 10 yıllık meslek hayatımın en anlamlı çalışmalarından birisine imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. 1 yıl boyunca ben bu sporcuların tek tek evlerine giderek röportajlar yaptım. Hepsiyle görüştük ve anılarını tazeledik. Kimi zaman güldük, kimi zaman hüzünlendik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı" dedi.

FUTBOLU BUGÜNLERE GETİRENLER HATIRLANMALI

Kitabı çıkarmasındaki en büyük etkenlerden birisinin de, Gaziantep futbolunun bugünlere gelmesinde katkıları olanların tanınmasına katkı sunmak olduğunu belirten Çelik, "O insanlar, tek kuruş transfer parası almadan, ceplerinden harcayarak futbol oynamışlar. Her türlü aile engeline rağmen, taş ve çakıl yığınları ile dolu tarla gibi sahalarda yıldızlaşmışlar. Gaziantep'te henüz profesyonel lig yokken, bu insanlar futbol oynamış. Bir hafta çalışır, hafta sonu gider futbol oynamak için harcarlarmış. Malzeme yok, saha yok, top yok, para yok. Bu kadar imkansızlıklara rağmen, Gaziantep futbolunun bugünlere gelmesini sağlamışlar. Ben de bu insanların tanınmasını istedim. Bu kitap futbol tarihi için de önemli bir fırsat olacaktır" şeklinde konuştu.

1929'A AİT LİSANS VAR

Gaziantep'te futbolun 1940'lı yıllardan sonra başladığının söylendiğine dikkat çeken Çelik, "Yaptığımız çalışmalar sırasında inanılmaz bilgilere de ulaştık. Osmanlı İmparatorluğu zamanında futbola başlayan ve 1929 yılına ait lisans da elimize geçti. Bu da kentimizdeki futbol geçmişinin 100 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Kitabımızda ayrıca ilk kurulan futbol takımlarından Gaziantepspor'un profesyonelliğe adım atmasına, Kamil Ocak Stadyumu'nun yapılmasından günümüze nasıl ulaştığına dair bilgiler ve fotoğraflar mevcut" diye konuştu.

Çelik, kitabın çıkmasında katkıları olan Sanko Holding, MB Holding, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve İbrahim Apa İnşaat'a teşekkür etti.

