Futbol: Mercedes-Benz Ege Kupası

Stat: Altınordu Metin Oktay Tesisleri



Hakemler: Eren Yemişçioğlu, Mehmet Kuru, Bozkurt Alimoğlu



Türkiye: Arda Akbulut, Batuhan Ekinci (Dk. 52 Kerem Kalafat), Özgür Ortaç (Dk. 63 Bora Ulu), Atakan Gündüz, Yaser Yüce (Dk. 52 Rıdvan Yılmaz), Serkan Bakan (Dk. 41 Mustafa Kapı), Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Dk. 41 Abdülkadir Çelik), Oğuzhan Akgün (Dk. 52 Semih Yıldız), Yusuf Can Esendemir, Mustafa Kaya



Kosova: Kuquku, Sopa, Sadriu, Koci, Musa, Lutolli, Shabanhaxhaj (Dk. 48 Prapashtica), Osmani, Aliu (Dk. 75 Ulluri), Huseini (Dk. 41 Zyba), Zumberi (Dk. 68 Demolli)



Goller: Dk. 7 Ali Yavuz Kol, Dk. 39 Sadriu (Kendi kalesine), Dk. 43 Atakan Gündüz, Dk. 47 Oğuzhan Akgün (Türkiye)



Futbolda 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'nun ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 4-0 mağlup etti.



Kosova'da Lutolli 59. dakikada bir penaltı atışını değerlendiremedi.



B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada ise Yunanistan, Ukrayna'yı 1-0 yendi. Organizasyonda yarın A Grubu'nda Türkiye-Slovakya, B Grubu'nda ise Ukrayna-Karadağ maçları oynanacak.