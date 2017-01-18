Futbol Kuralları Gelecekte Böyle Olacak!

Marco Van Basten yaptığı açıklamada futbolda radikal değişikliklerin gündeme geldiğini söyledi.

Van Basten'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

BASKETBOL KURALI MI GELİYOR?

"Maçların son 10 dakikasının, tam 10 dakika olarak oynanmasını düşünüyoruz. Topun dışarı çıktığı, rakibin yere yattığı anlarda süre duracak. Çünkü kazanan takımlar maçın sonlarına doğru zaman geçirmek için her şeyi yapabiliyorlar. Oyun böylece daha efektif olacak..."

OFSAYT KURALI KALKIYOR MU?

"Ofsaytsız bir futbolun nasıl olabileceğini çok merak ediyorum. Korkarım ki birçok kişi buna karşı çıkacak. Bana kalırsa ofsayt kuralını kaldırmak, oyunu daha ilgi çekici kılacak. Hücum oyuncuları gol için daha çok şans bulacak. Daha fazla gol atılacak. Taraftarların da görmek istediği bu..."

HER FUTBOLCU HAKEME İTİRAZ EDEMEYECEK

"Hakemlerle yalnızca takım kaptanları konuşmalı. Hakeme yapılan itirazla oyun içinde büyük zaman kaybına neden oluyor.

SARI KARTIN KALKMASI GÜNDEMDE

"Oyunculara sarı kart vermek yerine 5 ya da 10 dakikalık süre cezası vermek gündemde... Bu ceza bence daha korkutucu. 11'e karşı 10 kişiyle oynamak çok daha zor."

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PENALTIDA DEĞİŞİKLİK

"8 saniye içinde tamamanması gereken farklı bir uygulamaya gidilebilir. Kaleci ceza sahasından ayrılamıyor. Eğer ceza sahasının dışına çıkarsa oyomatik olarak gol sayılıyor. Oyuncu da topu orta sahadan alıp kalecinin üzerine giderek gol atmaya çalışıyor. Penaltının yerini böyle bir uygulama alabilir. Daha ilgi çekici olacaktır."

FAUL SAYILARINA SINIRLAMA

"Bir savunma oyuncusu, tıpkı basketboldaki gibi faul sayısı konusunda sınırlandırılmalı. Maksimun faul sayısına ulaştığında oyundan çıkmalı"

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

"Oyuncu değişikliği üzerinde 2 madde var. İlki devamlı oyuncular girip çıkabilir. İkincisi 3 oyuncu değişikliğinden fazlası gerekiyor."

MAÇ SAYISININ FAZLALIĞI

"Takımlar çok fazla maç yapmak zorunda kalıyor. Sezonluk maç sayılarında sınırlandırılmaya gidilebilir."

Kaynak: Sporvadisi.com