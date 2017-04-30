Futbol: Kadınlar 2. Lig

Futbolda Kadınlar 2. Ligi play-off turunu ilk iki sırada tamamlayan Fatih Vatanspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e yükseldi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fatih Vatanspor, Kocaeli Harb-İşspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Hakkarigücü takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen play-off turu maçları sona erdi.



Altı hafta süren mücadeleler sonucunda play-off grubunu ilk sırada bitiren Fatih Vatanspor şampiyon oldu. Fatih Vatanspor, play-off turunu ikinci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler ile 2017-2018 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını son iki sırada bitiren Konya İdmanyurdu, Eskişehirspor, Ağrı Birlikspor ve Gazikentspor takımları ise play-out grubunda mücadele etti. Bu gruptaki maçlar sonunda son iki sırada yer alan Eskişehirspor ve Ağrı Birlikspor, Kadınlar 2. Ligi'ne veda etti.