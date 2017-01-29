Futbol: İzmir Cup Elemeleri

Altınordu Kulübünün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla nisan ayında düzenleyeceği İzmir Cup için yapılan elemelerde Kemalpaşa, Bergama Gençlerbirliği, Murat Germenspor ve Çorlu Fener organizasyonda yer almaya hak kazandı.



Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki elemelerin çeyrek finalinde Kemalpaşa İnegöl'ü, Bergama Gençlerbirliği Yıldızspor'u, Murat Germenspor Çamlıkspor'u, Çorlu Fener de Damlaspor'u yenerek İzmir Cup'a doğrudan katılma hakkını elde etti.