Futbol: İzmir Cup Elemeleri

Altınordu Kulübünün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla nisan ayında düzenleyeceği İzmir Cup için yapılan elemelerde Mardin'den gelen Suriyeli çocuklar karması da mücadele etti.



Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen elemelere katılan 48 takımdan biri olan Suriyeli çocuklar karmasında Mardinli miniklerin yanında Suriye'den Mardin'e göç eden çocuklar da yer aldı.



Turnuvadaki ilk maçlarında Çaycuma Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Suriyeli çocuklar karması, ne olursa olsun ilk 4'te yer almak için mücadele edeceklerini söylediler.



Sekiz grupta 48 takımın yer aldığı elemelerde yarınki final serisinde ilk 4'e kalan ekipler, İzmir Cup'a Altınordu'nun davetlisi olarak direkt katılacak.