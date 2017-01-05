Futbol: Hazırlık Maçı - Gençlerbirliği: 1 - Adanaspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan iki ekibin hazırlık maçında Gençlerbirliği, Adanaspor'u 1-0 yendi.



Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü ilk yarıda yeni transfer Jonathan Ring kaydetti.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, transferi için adı Galatasaray'la anılan takım kaptanı Ahmet Çalık'a bu hazırlık maçında görev vermedi.



Antalya kampının ilk hazırlık maçını yapan Gençlerbirliği ve Adanaspor, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.