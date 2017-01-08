Futbol: Hazırlık Maçı - Antalyaspor: 4 - Beşiktaş: 2

Antalyaspor, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 4-2 yendi.



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Belek'te kampta olan Antalyaspor ile Beşiktaş özel maçta karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım Zeki Yıldırım ve Mbilla Atame'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Antalya temsilcisi, ikinci yarıda Ondrej Celustka'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Anderson Talisca ile iki gol bulan Beşiktaş, skoru 3-2'ye getirse de Antalyaspor Ramon Motta'nın kaydettiği golle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.