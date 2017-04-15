Futbol: Hazırlık Maçı

Antalyaspor hazırlık maçında, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.



Antalyaspor, halk oylaması nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig'in bir diğer Antalya takımı Aytemiz Alanyaspor'la Belek turizm bölgesindeki bir otelin sahasında karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısında turuncu-yeşilli takım, 3, 21 ve 45. dakikada Vagner Love'in attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.



Maçın 83. dakikasında Deniz Kadah'ın golüyle farkı 2'ye indiren Antalyaspor, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.