Futbol: Hazırlık Maçı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı özel maçı 4-2 kazandı.



Ülker Stadı'nda basına ve taraftara kapalı oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41. dakikada Miroslav Stoch'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.



Maçın 47. dakikasında Samet Asatekin'in golüyle farkı 2'ye indiren Ümraniyespor, 75. dakikada Bahadır Taşdelen'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. Müsabakanın son dakikasında Stoch'la penaltıdan bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.