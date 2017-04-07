Futbol: Hazırlık Maçı

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol kentindeki Jenbach Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 38. dakikada Tobias Koch, 40. dakikada Amir Abdijanovic ve 60. dakikada Joshua Steiger attı.



Milliler, Avusturya ile 9 Nisan Pazar günü bir özel maç daha yapacak.