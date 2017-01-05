Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölüm çalışmalarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yendi.



Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçı Çaykur Rizespor, 25. dakikada Recep Niyaz'ın tek golüyle 1-0 kazandı.



Öte yandan maç sırasında çıkan şiddetli rüzgar futbolcuları oldukça zorladı. Özellikle kalecilerin yaptığı degajlarda topun rüzgardan dolayı havada yön değiştirmesi dikkati çekti.