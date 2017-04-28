Futbol: Haftanın Programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29, TFF 1. Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29, TFF 1. Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)
Yarın:
16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor (Kazım Karabekir)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Ankara Aktepe)
15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)
15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor (Devrek İlçe)
15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 1461 Trabzon-İnegölspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)
15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923 (Tuzla Belediye)
15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor (Gazi)
15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka (Menemen İlçe)
15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Eyüpspor-Tokatspor (Eyüp)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.30 Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.30 Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.30 Altay-Beylerbeyi (İzmir Atatürk)
15.30 Kartalspor-Anagold 24 Erzincanspor (Kartal)
15.30 Kocaelispor-Gölcükspor (İzmit İsmetpaşa)
15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Tekirdağspor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.30 Kütahyaspor-Cizrespor (Dumlupınar)
15.30 Manavgatspor-Erzin Belediyespor (Evrenseki)
2. Grup
Yarın:
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Batman Petrolspor (Kırıkkale Başpınar)
15.30 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Yeşil Bursa (Bodrum İlçe)
15.30 Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tire 4 Eylül)
15.30 Kırıkhanspor-Silivrispor (Kırıkhan İlçe)
15.30 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Dersimspor-Çatalcaspor (Tunceli Atatürk)
15.30 Pazarspor-Dardanelspor (Pazar İlçe)
15.30 Erbaaspor-Derincespor (Erbaa İlçe)
3. Grup
Yarın:
15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)
15.30 Orduspor-Tarsus İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül)
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)
15.30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)
15.30 Sakaryaspor-Maltepespor (Sakarya Atatürk)
15.30 Denizli Futbol A Spor-12 Bingölspor (Doğan Seyfi Atlı)
15.30 Orhangazispor-Bayrampaşa (Orhangazi İlçe)
15.30 Afjet Afyonspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)