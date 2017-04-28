Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29, TFF 1. Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Bugün:



20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)



Yarın:



16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)



30 Nisan Pazar:



13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



1 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)



20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)



TFF 1. Lig



Bugün:



18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)



18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)



18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)



Yarın:



15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)



15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)



16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)



18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)



30 Nisan Pazar:



16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)



18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup



Yarın:



15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor (Kazım Karabekir)



15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Ankara Aktepe)



15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)



15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)



15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor (Devrek İlçe)



15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)



15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)



Kırmızı Grup



Yarın:



13.30 1461 Trabzon-İnegölspor (Ahmet Suat Özyazıcı)



15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)



15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923 (Tuzla Belediye)



15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)



15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor (Gazi)



15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka (Menemen İlçe)



15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor (Ankara 19 Mayıs)



15.30 Eyüpspor-Tokatspor (Eyüp)



15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



Spor Toto 3. Lig



1. Grup



Yarın:



15.30 Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



15.30 Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



15.30 Altay-Beylerbeyi (İzmir Atatürk)



15.30 Kartalspor-Anagold 24 Erzincanspor (Kartal)



15.30 Kocaelispor-Gölcükspor (İzmit İsmetpaşa)



15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Tekirdağspor (Bayburt Genç Osman)



15.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)



15.30 Kütahyaspor-Cizrespor (Dumlupınar)



15.30 Manavgatspor-Erzin Belediyespor (Evrenseki)



2. Grup



Yarın:



13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Batman Petrolspor (Kırıkkale Başpınar)



15.30 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)



15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Yeşil Bursa (Bodrum İlçe)



15.30 Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tire 4 Eylül)



15.30 Kırıkhanspor-Silivrispor (Kırıkhan İlçe)



15.30 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)



15.30 Dersimspor-Çatalcaspor (Tunceli Atatürk)



15.30 Pazarspor-Dardanelspor (Pazar İlçe)



15.30 Erbaaspor-Derincespor (Erbaa İlçe)



3. Grup



Yarın:



15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)



15.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)



15.30 Orduspor-Tarsus İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül)



15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)



15.30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)



15.30 Sakaryaspor-Maltepespor (Sakarya Atatürk)



15.30 Denizli Futbol A Spor-12 Bingölspor (Doğan Seyfi Atlı)



15.30 Orhangazispor-Bayrampaşa (Orhangazi İlçe)



15.30 Afjet Afyonspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)