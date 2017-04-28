Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29, TFF 1. Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29, TFF 1. Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor (Kalyon Arena)

Yarın:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park Arena)

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Antalyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

30 Nisan Pazar:

16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor (Kazım Karabekir)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Ankara Aktepe)

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)

15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor (Devrek İlçe)

15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 1461 Trabzon-İnegölspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)

15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923 (Tuzla Belediye)

15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor (Gazi)

15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka (Menemen İlçe)

15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Eyüpspor-Tokatspor (Eyüp)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.30 Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.30 Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Altay-Beylerbeyi (İzmir Atatürk)

15.30 Kartalspor-Anagold 24 Erzincanspor (Kartal)

15.30 Kocaelispor-Gölcükspor (İzmit İsmetpaşa)

15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Tekirdağspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.30 Kütahyaspor-Cizrespor (Dumlupınar)

15.30 Manavgatspor-Erzin Belediyespor (Evrenseki)

2. Grup

Yarın:

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Batman Petrolspor (Kırıkkale Başpınar)

15.30 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Yeşil Bursa (Bodrum İlçe)

15.30 Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tire 4 Eylül)

15.30 Kırıkhanspor-Silivrispor (Kırıkhan İlçe)

15.30 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Dersimspor-Çatalcaspor (Tunceli Atatürk)

15.30 Pazarspor-Dardanelspor (Pazar İlçe)

15.30 Erbaaspor-Derincespor (Erbaa İlçe)

3. Grup

Yarın:

15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)

15.30 Orduspor-Tarsus İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

15.30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)

15.30 Sakaryaspor-Maltepespor (Sakarya Atatürk)

15.30 Denizli Futbol A Spor-12 Bingölspor (Doğan Seyfi Atlı)

15.30 Orhangazispor-Bayrampaşa (Orhangazi İlçe)

15.30 Afjet Afyonspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

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