Futbol: Haftanın Programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28, TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28, TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)
24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)
23 Nisan Pazar:
13.00 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu (Ümraniye Belediye)
16.00 Eskişehirspor-Sivasspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)
24 Nisan Pazartesi:
17.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.30 Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
23 Nisan Pazar:
15.30 Bucaspor-Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)
15.30 Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.30 Kahramanmaraşspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Fethiyespor-Keçiörengücü (Fethiye İlçe)
15.30 Fatih Karagümrük-Anadolu Üsküdar 1908 (Vefa)
15.30 Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Of İlçe)
15.30 Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)
Kırmızı Grup
23 Nisan Pazar:
15.30 Aydınspor 1923-BUGSAŞ Spor (Adnan Menderes)
15.30 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)
15.30 Niğde Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)
15.30 Tokatspor-Sarıyer (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.30 Kayseri Erciyesspor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15.30 Hatayspor-Tuzlaspor (Antakya Atatürk)
15.30 Kırklarelispor-Menemen Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Karşıyaka-1461 Trabzon (İzmir Atatürk)
15.30 Gümüşhanespor-Eyüpspor (Gümüşhane Yenişehir)
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
23 Nisan Pazar:
15.30 Erzin Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Erzin İlçe)
15.30 Cizrespor-Manavgatspor (Cizre İlçe)
15.30 Ankara Demirspor-Kütahyaspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor (Namık Kemal)
15.30 Gölcükspor-Bayburt Grup Özel İdare (Gölcük)
15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Kocaelispor (Erzincan 13 Şubat)
15.30 Beylerbeyi-Kartalspor (Beylerbeyi 75. Yıl)
15.30 Sancaktepe Belediyespor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.30 Kozan Belediyespor-Çorum Belediyespor (İsmet Atlı)
2. Grup
23 Nisan Pazar:
15.30 Derincespor-Pazarspor (İzmit İsmetpaşa)
15.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
15.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman 16 Mayıs)
15.30 Silivrispor-Türk Metal Kırıkkalespor (Silivri)
15.30 Halide Edip Adıvarspor-Tire 1922 (Bahçelievler İl Özel İdare)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor (Mümin Özkasap)
15.30 Dardanelspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Çanakkale 18 Mart)
15.30 Yeşil Bursa-Dersimspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Kemerspor 2003-Kırıkhanspor (Dr. Fehmi Öncel)
3. Grup
23 Nisan Pazar:
15.00 Diyarbekirspor-Orduspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.30 Tarsus İdmanyurdu-Orhangazispor (Tarsus İlçe)
15.30 12 Bingölspor-Darıca Gençlerbirliği (Bingöl Şehir)
15.30 Muğlaspor-Sakaryaspor (Muğla Atatürk)
15.30 Ankara Adliyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)
15.30 Bayrampaşa-Denizli Futbol A Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Maltepespor-Payasspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Elaziz Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Bergama Belediyespor-Afjet Afyonspor (Bergama 14 Eylül)