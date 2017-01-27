Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 20., Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22., 2. ve 3. gruplarda ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Yarın:



16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)



29 Ocak Pazar:



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



30 Ocak Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)



TFF 1. Lig



Bugün:



18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)



Yarın:



13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)



18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Gaziantep Arena)



29 Ocak Pazar:



13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)



14.30 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)



16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)



16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)



18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)



30 Ocak Pazartesi:



18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup



29 Ocak Pazar:



13.00 Kahramanmaraşspor-İstanbulspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Nazilli Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)



13.00 Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)



13.00 Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



13.30 Kocaeli Birlikspor-Keçiörengücü (Kocaeli Alparslan Türkeş)



13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



13.30 Bucaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Buca)



13.30 Hacettepe-Büyükçekmece Tepecikspor (Cebeci İnönü)



13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)



Kırmızı Grup



29 Ocak Pazar:



13.00 Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor (Gümüşhane Yenişehir)



13.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (İzmir Atatürk)



13.30 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)



13.30 Eyüpspor-Kastamonuspor 1966 (Eyüp)



13.30 Niğde Belediyespor-1461 Trabzon (Niğde 5 Şubat)



13.30 Kırklarelispor-Kayseri Erciyesspor (Kırklareli Atatürk)



13.30 Tokatspor-Menemen Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 İnegölspor-Tuzlaspor (İnegöl İlçe)



13.30 Aydınspor 1923-Hatayspor (Adnan Menderes)



Spor Toto 3. Lig



1. Grup



29 Ocak Pazar:



13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Van Atatürk)



13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılcabölükspor (Erzincan 13 Şubat)



13.00 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzin İlçe)



13.00 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)



13.30 Ankara Demirspor-Kartalspor (TCDD Ankara Demirspor)



13.30 Tekirdağspor-Altay (Namık Kemal)



13.30 Manavgatspor-Kütahyaspor (Evrenseki)



13.30 Beylerbeyi-Kozan Belediyespor (Tuzla Belediye)



13.30 Gölcükspor-Çorum Belediyespor (Gölcük)



2. Grup



29 Ocak Pazar:



13.00 Batman Petrolspor-Dersimspor (Batman 16 Mayıs)



13.00 Silivrispor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Silivri)



13.00 Kırıkhanspor-Yomraspor (Kırıkhan İlçe)



13.30 Kemerspor 2003-Pazarspor (Dr. Fehmi Öncel)



13.30 Yeşil Bursa-Tire 1922 (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



13.30 Çatalcaspor-Erbaaspor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Dardanelspor-Halide Edip Adıvarspor (Çanakkale 18 Mart)



13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Düzcespor (Kırıkkale Başpınar)



13.30 Derincespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)



3. Grup



29 Ocak Pazar:



13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sakaryaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)



13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor (Bingöl Şehir)



13.30 Ankara Adliyespor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Ankara OSTİM)



13.30 Afjet Afyonspor-Payasspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)



13.30 Maltepespor-Orhangazispor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Bayrampaşa-Tarsus İdmanyurdu (Bayrampaşa Çetin Emeç)



13.30 Muğlaspor-Orduspor (Muğla Atatürk)



13.30 Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)