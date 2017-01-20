Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 18. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2. ve 3. gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig



Yarın:



13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)



16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



22 Ocak Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Gaziantep Arena)



13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)



16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)



23 Ocak Pazartesi:





20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları Arena)



TFF 1. Lig



Yarın:



13.00 Elazığspor-Manisaspor (Elazığ Atatürk)



13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (Malatya İnönü)



15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)



18.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)



22 Ocak Pazar:



13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)



13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Sivasspor-Boluspor (Sivas Yeni 4 Eylül)



18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)



23 Ocak Pazartesi:



18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



Spor Toto 2. Lig



Beyaz Grup



22 Ocak Pazar:



13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)



13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



13.30 Keçiörengücü-Ofspor (Ankara Aktepe)



13.30 Fethiyespor-Bucaspor (Fethiye İlçe)



13.30 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Nazilli İlçe)



13.30 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor (Devrek İlçe)



13.30 İstanbulspor-Hacettepe (Bahçelievler İl Özel İdare)



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



Kırmızı Grup



Yarın:



13.30 Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)



13.30 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor (Menemen İlçe)



13.30 Tuzlaspor-Karşıyaka (Tuzla Belediye)



13.30 BUGSAŞ Spor-İnegölspor (Ankara OSTİM)



22 Ocak Pazar:





13.00 1461 Trabzon-Tokatspor (Ahmet Suat Özyazıcı)



13.30 MKE Ankaragücü-Kırklarelispor (Ankara 19 Mayıs)



13.30 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)



13.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Gazi)



Spor Toto 3. Lig



1. Grup



Yarın:



13.30 Çorum Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)



13.30 Kozan Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (İsmet Atlı)



13.30 Kızılcabölükspor-Beylerbeyi (Denizli Atatürk)



22 Ocak Pazar:



13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Cizrespor (Bayburt Genç Osman)



13.30 Kocaelispor-Ankara Demirspor (İzmit İsmetpaşa)



13.30 Kütahyaspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Dumlupınar)



13.30 Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)



13.30 Altay-Gölcükspor (İzmir Atatürk)



13.30 Kartalspor-Tekirdağspor (Kartal)



2. Grup



22 Ocak Pazar:



13.00 Kırıkhanspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Kırıkhan İlçe)



13.00 Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yomra İlçe)



13.00 Erbaaspor-Yeşil Bursa (Erbaa İlçe)



13.00 Pazarspor-Çatalcaspor (Pazar İlçe)



13.00 Dersimspor-Silivrispor (Tunceli Atatürk)



13.30 Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003 (Bodrum İlçe)



13.30 Halide Edip Adıvarspor-Derincespor (Vefa)



14.30 Tire 1922-Dardanelspor (Tire 4 Eylül)



3. Grup



22 Ocak Pazar:



13.00 Diyarbekirspor-Bayrampaşa (Seyrantepe Spor Kompleksi)



13.00 Orduspor-12 Bingölspor (Ordu 19 Eylül)



13.00 Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Payas İlçe)



13.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sultanbeyli Gölet)



13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor (Doğan Seyfi Atlı)



13.30 Orhangazispor-Muğlaspor (Orhangazi İlçe)



13.30 Sakaryaspor-Bergama Belediyespor (Sakarya Atatürk)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor (Darıca İlçe)