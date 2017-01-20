Futbol Federasyonu: "Terörü Lanetliyoruz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Terörü lanetliyoruz!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele eden askerlerimize El Bab bölgesinde düzenlenen hain saldırı sonrası şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Hain saldırıda hayatını kaybeden şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."



İSTANBUL / DHA