Futbol: Concacaf Şampiyonlar Ligi

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tigres'i rövanşta 1-0 yenen Pachuca, şampiyonluğa ulaştı.

Futbol: Concacaf Şampiyonlar Ligi

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tigres'i rövanşta 1-0 yenen Pachuca, şampiyonluğa ulaştı.


Meksika'nın Pachuca kentindeki Miguel Hidalgo Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde Pachuca, Tigres'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Franco Jara'nın 83. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Meksika kulüplerinin karşı karşıya geldiği finalde, iki maç sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Pachuca 5. şampiyonluğunu elde etti.

Pachuca ayrıca 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkını da kazandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Orta Amerika, Karayipler, Şampiyon, Meksika, Amerika, Miguel
sponsored ads