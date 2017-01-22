Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta Hakkarispor, Diyarbakır Yolspor'u 2-1 mağlup etti.



Merzan Futbol Sahasında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip Hakkarispor rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.



Sinan Timur'un 10. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçen Hakkarispor, aynı futbolcunun 27. dakikada penaltıdan kazandırdığı golle farkı ikiye çıkardı.



Bu dakikadan sonra toparlanmaya çalışan Diyarbakır Yolspor, 36. dakikada Abdullah Berat Demir'in attığı golle skoru 2-1'e taşıdı.



Maçta başka gol olmayınca Hakkarispor, maçtan 2-1 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da izledi.



Bu arada bazı Hakkarisporlu taraftar, müsabakayı izleyen Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyelerine takım atkısı hediye etti. Vali Toprak, hediye dolayısıyla taraftarlara teşekkür etti.