Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta, Serik Belediyespor, Sandıklıspor'u 3-0 yendi.



Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Serik Belediyesporun cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı, Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz, Ferit Pekşen ve Mehmet Kirişcioğlu hakem üçlüsü yönetti.



Maçın 18. dakikasında Serik Belediyespor'un atağında topla buluşan Samet, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca Serik Belediyespor devreyi bu skorla önde tamamladı.



Baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Serik Belediyespor, 56. dakikada Vili İsiana'nın, 77. dakikada da penaltı vuruşuyla Mehmet Kaya'nın attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.



Bu skorla grupta Serik Belediyespor puanını puanını 24'e çıkartırken, Sandıklıspor 19 puanda kaldı.