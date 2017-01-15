Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta, Yalovaspor ile Sakarya Kırkpınarspor, 1-1 berabere kaldı.



Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk devresinde, iki takım da gole ulaşamadı.



İkinci yarıda 80. dakikasında konuk ekip Sakarya Kırkpınar, Muharrem Fındık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 87. dakikasında Yalovaspor, Tayyip Çakır'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve 90 dakika bu skorla sona erdi.