Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta, Konyaaltı Belediyespor ile Serik Belediyespor 0-0 berabere kaldı.



Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı, Ramazan Doğanay, Mustafa Burak Kuş ve Emre Karagel hakem üçlüsü yönetti.



Karşılıklı ataklarla geçen maçta gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.



Bu skorla grupta Konyaaltı Belediyespor puanını puanını 10'a, Serik Belediyespor ise 21'e çıkarttı.



Maçı, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Konyaaltı Belediye Spor Kulüp Başkanı Ayhan Abay da izledi.