Futbol: Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Spor'u 2-1 yendi.



7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4. dakikada Hüseyin Parıldar'ın attığı golle Kilis Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda ev sahibi takım, 88. dakikada Hüseyin Parıldar'ın golüyle 2-0 öne geçti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Spor, 90. dakikada Ümit Can Batman'ın attığı durumu 2-1 yaptı.



Karşılaşma bu skorla sona erdi.